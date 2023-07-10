Сборная России по баскетболу проведет два матча против команды Ирана в августе

Обе товарищеские игры пройдут в Перми

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мужская национальная команда России по баскетболу проведет два товарищеских матча против сборной Ирана в рамках второго летнего тренировочного сбора. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Оба матча пройдут в Перми. Первый запланирован на 7 августа, второй - на 9 августа.

Первая часть сбора пройдет с 23 июля по 3 августа в Москве, с 4 по 10 августа команда будет находиться в Перми. В окончательный состав команды вошли 18 игроков, еще 2 баскетболиста находятся в резервном списке.

Первый сбор национальной команды прошел с 9 по 11 июня в Москве, в его рамках россияне провели две встречи с командой Белоруссии. Первая игра завершилась победой белорусской команды со счетом 83:80, во второй сильнее были российские басктеболисты - 83:78.