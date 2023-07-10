Соболенко уверена, что россиянка Андреева станет теннисисткой топ-уровня

В понедельник 16-летняя российская теннисистка завершила выступление на Уимблдоне, проиграв американке Мэдисон Киз в матче четвертого круга

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет на высоком уровне и в будущем станет топ-теннисисткой. Такое мнение на пресс-конференции в понедельник высказала вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

В понедельник Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв россиянку Екатерину Александрову. Следующей соперницей белоруски станет американка Мэдисон Киз, победившая в матче четвертого круга Андрееву.

"Когда мне было 16, я била куда угодно, но только не в корт. Я встречалась с Андреевой на турнире в Мадриде, она играет на очень высоком уровне, борется за каждое очко, - сказала Соболенко. - Она определенно станет топ-игроком. Я впечатлена ее игрой и тем, что она делает в женском теннисе. Она станет отличным игроком".

Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Уимблдон 2023 года стал для Андреевой вторым турниром Большого шлема на взрослом уровне. Ранее она дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции.

Соболенко 25 лет, на ее счету 13 побед на турнирах под эгидой WTA. Лучшим достижением белоруски на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Австралии 2023 года.