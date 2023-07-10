Белорусская теннисистка Соболенко присоединилась к призыву Свитолиной отменить рукопожатия

По мнению второй ракетки мира, соответствующее заявление должно быть сделано для того, чтобы спортсмены больше не покидали корт в атмосфере ненависти

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко согласна с предложением украинки Элины Свитолиной официально отменить рукопожатия между украинскими теннисистами и представителями России и Белоруссии. Об этом Соболенко сообщила в понедельник на пресс-конференции после победы над россиянкой Екатериной Александровой в матче четвертого круга Уимблдона.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что международные теннисные организации должны официально объявить об отмене рукопожатий между спортсменами с Украины и представителями России и Белоруссии. В воскресенье Свитолина победила белоруску Викторию Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9), после окончания игры обе спортсменки сразу направились к судье для рукопожатия с ним. Часть зрителей проводили покидающую корт Азаренко гулом.

"Они (Азаренко и Свитолина - прим. ТАСС) провели отличный матч, обе показали великолепный уровень игры. Ситуация, которая произошла после матча, действительно сложная. Я согласна с тем, что сказала Элина, я думаю, что кто-то должен выпустить заявление об отказе от рукопожатий, чтобы теннисисты прекратили уходить с корта в атмосфере ненависти", - сказала Соболенко.

6 июня Свитолина не стала пожимать руку Соболенко после поражения в четвертьфинальном матче Roland Garros. После игры белоруска ожидала соперницу у сетки, однако Свитолина прошла мимо и сразу поблагодарила судью на вышке, что вызвало смешанную реакцию трибун: часть зрителей отреагировала на поступок украинки свистом.

В четвертьфинале Свитолиной предстоит сыграть с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек, Соболенко встретится с американкой Мэдисон Киз.