Фигурист Коляда считает, что сможет раскрыть себя по-новому во время паузы в карьере

Серебряный призер Олимпийских игр назвал необходимым сделать перерыв в карьере

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Михаил Коляда считает необходимой паузу в своей профессиональной карьере и надеется, что сможет раскрыть себя с новой стороны. Об этом Коляда рассказал в понедельник в эфире телепередачи "Произвольная программа" на Первом канале.

В понедельник тренер Коляды Алексей Мишин сообщил ТАСС, что фигурист принял решение приостановить карьеру.

"Дело в том, что у меня, как, наверное, у любого человека, бывают какие-то периоды. Я принял решение взять паузу, я это обговаривал с тренером, с хореографом, все пришли к тому, что мне необходимо переключиться, попробовать себя в чем-то новом. Я был в туре у Ильи Авербуха, и мне понравилось ощущение, что я могу раскрыть себя с новых сторон. Сейчас такой период, надо подумать над тем, что делать дальше", - сказал Коляда.

"В прошлом сезоне у меня было много травм, поэтому я пропускал турниры. Буквально пару недель назад я пришел к тому, что пауза мне необходима", - добавил он.

Коляде 28 лет, помимо серебряной медали Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, он выиграл бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы в одиночном катании. В 2021 году он выиграл командный чемпионат мира, в 2017-м стал серебряным призером турнира. Также фигурист трижды выигрывал чемпионат России (2017, 2018, 2021).