Алдонин не считает уход футболиста Медины серьезной потерей для ЦСКА

В понедельник стало известно, что парагвайский полузащитник перешел из армейского клуба в "Спартак"

ТАСС, 10 июля. Парагвайский полузащитник Хесус Медина, перешедший из московского ЦСКА в столичный "Спартак", не являлся для армейского клуба незаменимым игроком. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в понедельник высказал обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгений Алдонин.

В понедельник пресс-служба "Спартака" объявила о подписании контракта с Мединой. Пресс-служба ЦСКА опубликовала обращение Медины, в котором игрок поблагодарил клуб и болельщиков.

"Переход в состав прямого конкурента - это вызывающе. Но я бы не сказал, что Медина - незаменимый футболист. Он - игрок обоймы, но точно не тот, потеря которого могла бы сказаться на результатах команды. Поэтому я не вижу в этом ничего ужасного для клуба. Но, конечно, это выглядит вызывающе. Болельщикам ЦСКА из-за перехода Медины переживать уж точно не стоит. Хотелось бы, чтобы у армейцев был не только сильный состав, но и сильная скамейка. Нужно усиление. Если найдут достойную замену - это не потеря", - сказал Алдонин.

Медине 26 лет, он выступал за ЦСКА с января 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провел в составе армейцев 33 матча в различных турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. В составе ЦСКА Медина стал обладателем Кубка России. Соглашение полузащитника со "Спартаком" рассчитано до 30 июня 2026 года.