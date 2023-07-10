10 июля, 20:11
Уимблдон

В WTA с уважением относятся к отказу украинок от рукопожатий с россиянками и белорусками

В заявлении организации отмечается, что отказ от послематчевых рукопожатий является личным решением каждой спортсменки

ТАСС, 10 июля. Женская теннисная ассоциация (WTA) с уважением относится к отказу украинок от послематчевых рукопожатий с представительницами России и Белоруссии на Уимблдоне и считает это личным решением каждой спортсменки. Об этом говорится в понедельник в заявлении WTA, опубликованном пресс-службой организации.

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"После нескольких недоразумений на турнире в Уимблдоне WTA хотела бы внести ясность в отношении послематчевых рукопожатий. В связи с продолжающимися военными действиями, WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок отказываться от традиции рукопожатия с соперницами из России и Белоруссии, так как это личное решение каждой. Наши болельщики - одни из лучших в мире, мы благодарим их за страсть и самоотверженность, а также за понимание и уважение к спортсменам", - говорится в заявлении WTA.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что международные теннисные организации должны официально объявить об отмене рукопожатий между украинскими спортсменами и представителями России и Белоруссии. В воскресенье Свитолина победила белоруску Викторию Азаренко со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9), после окончания игры обе спортсменки сразу направились к судье для рукопожатия с ним. Часть зрителей проводили покидающую корт Азаренко гулом.

На пресс-конференции Азаренко заявила, что не стала ожидать соперницу у сетки для рукопожатия в знак уважения к ее решению не пожимать руки россиянам и белорусам. Позицию Азаренко поддержал российский теннисист, занимающий третье место в мировом рейтинге, Даниил Медведев. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко согласилась с предложением Свитолиной отменить рукопожатия после матчей украинских теннисистов против россиян и белорусов.

6 июня Свитолина не стала пожимать руку Соболенко после поражения в четвертьфинальном матче Roland Garros. После игры белоруска ожидала соперницу у сетки, однако Свитолина прошла мимо и сразу поблагодарила судью на вышке, что вызвало смешанную реакцию трибун: часть зрителей отреагировала на поступок украинки свистом. Начиная с 2022 года украинские теннисисты отказываются от послематчевых рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменами.  

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