"Норманочка" проиграла в матче за третье место на турнире Copa Mundo по мини-футболу

Россиянки со счетом 1:11 уступили бразильской команде "Табоан-да-Серра"

ТАСС, 10 июля. Российский клуб "Норманочка" уступил бразильской команде "Табоан-да-Серра" со счетом 1:11 в матче за третье место международного турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo. Встреча прошла в понедельник в бразильском Паранагуа.

Забитым мячом в составе "Норманочки" отметалась Ирина Правдина (33-й минута). Финал турнира пройдет в ночь на 11 июля по московскому времени. В нем сыграют бразильские команды "Фемале" и "Стейн".

В первом матче турнира "Норманочка" со счетом 7:0 обыграла бразильскую команду "Рио Бранко", во втором с таким же счетом была сильнее аргентинского "Сан-Лоренсо". В третьей встрече российская команда сыграла вничью с бразильской "Лондриной" (2:2) и вышла в четвертьфинал, заняв первое место в группе А (7 очков). На четвертьфинальной стадии нижегородский коллектив со счетом 1:0 обыграл "Лондрину".

"Норманочка" выступала на турнире под флагом РФ. В прошлом году команда из Нижнего Новгорода завоевала бронзовые медали турнира.