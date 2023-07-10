10 июля, 20:38
Мини-футбол

"Норманочка" проиграла в матче за третье место на турнире Copa Mundo по мини-футболу

Россиянки со счетом 1:11 уступили бразильской команде "Табоан-да-Серра"

ТАСС, 10 июля. Российский клуб "Норманочка" уступил бразильской команде "Табоан-да-Серра" со счетом 1:11 в матче за третье место международного турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo. Встреча прошла в понедельник в бразильском Паранагуа.

Забитым мячом в составе "Норманочки" отметалась Ирина Правдина (33-й минута). Финал турнира пройдет в ночь на 11 июля по московскому времени. В нем сыграют бразильские команды "Фемале" и "Стейн".

В первом матче турнира "Норманочка" со счетом 7:0 обыграла бразильскую команду "Рио Бранко", во втором с таким же счетом была сильнее аргентинского "Сан-Лоренсо". В третьей встрече российская команда сыграла вничью с бразильской "Лондриной" (2:2) и вышла в четвертьфинал, заняв первое место в группе А (7 очков). На четвертьфинальной стадии нижегородский коллектив со счетом 1:0 обыграл "Лондрину".

"Норманочка" выступала на турнире под флагом РФ. В прошлом году команда из Нижнего Новгорода завоевала бронзовые медали турнира. 

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