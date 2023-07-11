Более 130 тыс. детей примут участие в 670 соревнованиях летом 2023 года

В июне в России было организовано 250 соревнований для юных спортсменов, подчеркнул Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 670 соревнований для спортсменов младше 18 лет пройдут летом 2023 года в России, в них примут участие более 130 тыс. человек. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого во вторник приводит пресс-служба Министерства спорта России.

"Лето традиционно является насыщенным периодом на спортивные соревнования для детей и молодежи: за три месяца пройдут порядка 670 соревнований для спортсменов младше 18 лет, в них примут участие более 130 тыс. детей, - сказал Чернышенко. - В июне по всей стране уже было организовано 250 соревнований для юных спортсменов. Проведение спортивных мероприятий различных форматов - важная составляющая совместной работы по достижению цели, поставленной президентом России: не менее 70% граждан, регулярно занимающихся спортом и физической культурой, должно быть к 2030 году. По детям и молодежи этот показатель уже составляет 89%".

"Летом особенно важно поддерживать уровень физической активности граждан, особенно среди детей и подростков, - отметил министр спорт России Олег Матыцин. - Нам важна вовлеченность юного поколения в здоровый и активный образ жизни, поэтому мы тщательно прорабатываем возможности проведения новых соревнований, поддерживаем события, которые уже стали традиционными. Всего за летние месяцы в рамках единого календарного плана будет организовано более 2 тыс. спортивных и физкультурных соревнований для всех категорий населения, в них вовлечено более 370 тыс. участников".

В список соревнований входят турниры по футболу, баскетболу, хоккею и другим видам спорта. Также проводятся соревнования по фиджитал-спорту. Турниры проходят и на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.