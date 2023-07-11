11 июля, 05:20
Уимблдон

Чесноков считает, что теннисисту Рублеву будет крайне тяжело обыграть Джоковича

Новак Джокович находится в потрясающей форме, отметил Андрей Чесноков

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович находится в потрясающей форме, поэтому россиянину Андрею Рублеву будет крайне тяжело его обыграть в четвертьфинале Уимблдона. Такое мнение ТАСС во вторник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Андрей молодец, что вышел в четвертьфинал, но он провел довольно тяжелый пятисетовый матч против [Александра] Бублика (26-й ракетки мира - прим. ТАСС), - сказал Чесноков. - Джокович сейчас находится в потрясающей форме, он здорово играет и пока не встретил большого сопротивления. Я думаю, Андрею будет крайне тяжело победить. Если вспомнить их предыдущий матч, который прошел на Australian Open в этом году, то там борьба была только в первом сете, а дальше Джокович не оставил никаких шансов Рублеву".

Матч между Джоковичем и Рублевым пройдет 11 июля. Уимблдон завершится 16 июля. 

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Уимблдон
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