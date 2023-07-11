Янчук считает теннисиста Джоковича фаворитом в матче с Рублевым

Оба спортсмена закономерно вышли в четвертьфинал Уимблдона, отметил заслуженный тренер России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович действует более разнообразно и интересно, чем россиянин Андрей Рублев, поэтому у него больше шансов победить в четвертьфинальном матче Уимблдона. Такое мнение ТАСС во вторник высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Рублев и Джокович абсолютно закономерно вышли в четвертьфинал, так должно было быть, - сказал Янчук. - Джокович очень универсальный игрок, он очень опытный. Возможно, за счет агрессивных ударов Андрей сможет пробить оборону Новака, но это не факт. У Джоковича больше шансов, он все-таки играет разнообразнее, интереснее. Посмотрим, что в итоге получится".

Матч между Джоковичем и Рублевым пройдет 11 июля. Уимблдон завершится 16 июля.