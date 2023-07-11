Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Кубка КОНКАКАФ

Сообщается, что причиной потасовки стали шутки игроков сборной США в адрес противников

ТАСС, 11 июля. Игроки сборных США и Канады подрались в раздевалке после четвертьфинального матча Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Об этом сообщает испанская газета Marca.

Встреча прошла в ночь на понедельник, американцы победили канадцев в серии пенальти (основное время - 2:2). Инцидент между футболистами произошел после матча в подтрибунном помещении. Как сообщает Marca, его причиной стали шутки игроков сборной США в адрес соперников.

В полуфинале сборная США сыграет против команды Панамы, матч состоится в ночь на 13 июня. В другом полуфинале встретятся сборные Ямайки и Мексики. Финал турнира пройдет 16 июля в американском Инглвуде.