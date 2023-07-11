11 июля, 07:08
Летние олимпийские виды спорта

Россияне могут отобраться на Игры, несмотря на пропуск чемпионата мира по гребному слалому

Главный тренер сборной России рассказал, что попасть на Игры спортсменам можно только через квалификационный турнир по каяк-кроссу в июне 2024 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские слаломисты после недопуска на чемпионат мира в Лондоне сохраняют шансы отобраться на Олимпиаду 2024 года, однако теперь завоевать право выступить в Париже могут не более двух спортсменов. Об этом ТАСС во вторник сообщил главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.

"Континентальный квалификационный турнир прошел без нас в Кракове на Европейских играх, россияне не едут и на чемпионат мира в Великобритании, где также будут разыграны лицензии, - сказал Образцов. - У нас теперь остается только одна небольшая возможность отобраться на Олимпийские игры, речь идет про квалификационный турнир по каяк-кроссу, который пройдет в июне 2024 года. Это новая дисциплина, которая ранее у нас называлась как экстрим-слалом, когда четыре лодки одновременно едут по трассе, а побеждает самая быстрая. В каяк-кроссе могут отобраться на Олимпиаду не более двух человек от страны (один мужчина и одна женщина)".

"Спортсмен, отобравшийся на Игры через турнир по каяк-кроссу, будет иметь возможность выступать и в других видах программы по гребному слалому в случае, если ранее никто другой из его страны не сумел завоевать такое право. До отстранения мы были достаточно сильны в каяк-кроссе, у нас есть победители Кубка мира и призеры мировых первенств. Но два пропущенных международных сезона не пошли на пользу российским спортсменам, мы теряем форму. Сейчас сложно оценивать наши шансы на успех, но спортсмены продолжают готовиться", - добавил главный тренер.

Ранее Международная федерация каноэ приняла решение не допускать российских слаломистов до международных стартов в 2023 году из-за невозможности обеспечения безопасности.

Основной отбор в гребном слаломе на Олимпийские игры пройдет на чемпионате мира в Лондоне с 19 по 24 сентября.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Ранее стало известно, что российским спортсменам отказали в участии в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Германии, решение было принято организаторами турнира. 

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Летние олимпийские виды спорта
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