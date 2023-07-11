Россияне могут отобраться на Игры, несмотря на пропуск чемпионата мира по гребному слалому

Главный тренер сборной России рассказал, что попасть на Игры спортсменам можно только через квалификационный турнир по каяк-кроссу в июне 2024 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские слаломисты после недопуска на чемпионат мира в Лондоне сохраняют шансы отобраться на Олимпиаду 2024 года, однако теперь завоевать право выступить в Париже могут не более двух спортсменов. Об этом ТАСС во вторник сообщил главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.

"Континентальный квалификационный турнир прошел без нас в Кракове на Европейских играх, россияне не едут и на чемпионат мира в Великобритании, где также будут разыграны лицензии, - сказал Образцов. - У нас теперь остается только одна небольшая возможность отобраться на Олимпийские игры, речь идет про квалификационный турнир по каяк-кроссу, который пройдет в июне 2024 года. Это новая дисциплина, которая ранее у нас называлась как экстрим-слалом, когда четыре лодки одновременно едут по трассе, а побеждает самая быстрая. В каяк-кроссе могут отобраться на Олимпиаду не более двух человек от страны (один мужчина и одна женщина)".

"Спортсмен, отобравшийся на Игры через турнир по каяк-кроссу, будет иметь возможность выступать и в других видах программы по гребному слалому в случае, если ранее никто другой из его страны не сумел завоевать такое право. До отстранения мы были достаточно сильны в каяк-кроссе, у нас есть победители Кубка мира и призеры мировых первенств. Но два пропущенных международных сезона не пошли на пользу российским спортсменам, мы теряем форму. Сейчас сложно оценивать наши шансы на успех, но спортсмены продолжают готовиться", - добавил главный тренер.

Ранее Международная федерация каноэ приняла решение не допускать российских слаломистов до международных стартов в 2023 году из-за невозможности обеспечения безопасности.

Основной отбор в гребном слаломе на Олимпийские игры пройдет на чемпионате мира в Лондоне с 19 по 24 сентября.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Ранее стало известно, что российским спортсменам отказали в участии в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Германии, решение было принято организаторами турнира.