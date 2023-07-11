Абаскаль считает, что футболист Медина разнообразит игру "Спартака"

Гильермо Абаскаль отметил, что столичному клубу не хватало такого футболиста как Хесус Медина

ТАРАСОВКА /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Парагвайский полузащитник Хесус Медина разнообразит игру московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение журналистам во вторник высказал главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

"Переход Медины - это то, чего нам не хватало, - сказал Абаскаль. - У нас вся линия полузащиты состояла из правоногих игроков, не хватало игрока с левой ногой. Наша игра была с акцентом на левый фланг, теперь есть футболист, который может разнообразить ее, плюс стандартные положения".

"Он уже здесь, приехал с командой, но пока не тренировался. Как обычно, игрок должен пройти медицинское обследование, потом наши тесты, это касается всех", - добавил специалист.

10 июля "Спартак" объявил о подписании контракта с Мединой. До этого футболист играл в московском ЦСКА.

Медине 26 лет, он выступал за ЦСКА с января 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провел в составе армейцев 33 матча в различных турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. В составе ЦСКА Медина стал обладателем Кубка России.