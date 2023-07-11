11 июля, 07:12
Футбол в России

Абаскаль заявил, что в "Спартаке" нет травмированных футболистов

У каждого игрока есть индивидуальная программа, подчеркнул главный тренер московской команды

ТАРАСОВКА /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Футболисты московского футбольного клуба "Спартак" участвуют в тренировочном процессе в полном составе, травмированных игроков нет. Об этом журналистам во вторник заявил главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

"Индивидуальная программа есть у каждого футболиста, кто-то должен работать по-своему, - сказал Абаскаль. - Занимается индивидуально тем, чего не хватает. К счастью, поблагодарим бога, сейчас у нас нет травмированных, все здоровы. Это дает хорошую конкуренцию".

18 июля "Спартак" в Москве проведет товарищеский матч против азербайджанского "Нефтчи". 

Теги:
Российский футболАбаскаль, Гильермо
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