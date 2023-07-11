Главный тренер гребцов-слаломистов заявил о невозможности выступления без флага России

Ранее Международная федерация каноэ приняла решение не допускать российских слаломистов до стартов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские гребцы-слаломисты на международных стартах должны выступать только под флагом и с гимном своей страны. Такое мнение ТАСС во вторник высказал главный тренер сборной России Максим Образцов.

"Все шло к тому, что нас не допустят к международным стартам в этом сезоне, - сказал Образцов. - Очень долго не было решения по нашему допуску, и уже, исходя из этого, можно было сделать вывод, что нас не ждут. Мы смотрим, какие условия выдвигались россиянам другими международными федерациями, и они нам не очень подходят. Мы поддерживаем позицию Олимпийского комитета России, который говорит, что неприемлемо выступать под нейтральным флагом".

Ранее Международная федерация каноэ приняла решение не допускать российских слаломистов до международных стартов в 2023 году из-за невозможности обеспечения безопасности.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Ранее стало известно, что российским спортсменам отказали в участии в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Германии, решение было принято организаторами турнира.