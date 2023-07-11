11 июля, 07:27
Футбол в России

Абаскаль заявил, что "Спартак" ставит целью улучшить результаты прошлого сезона

Михаил Терещенко/ ТАСС
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Главный тренер команды отметил, что качество игры в грядущем сезоне будет выше

ТАРАСОВКА /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" постарается улучшить результаты в чемпионате и кубке страны. Об этом журналистам во вторник заявил главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

"У нас всегда самые большие амбиции в двух турнирах, - сказал Абаскаль. - Мы постараемся сделать максимум. Как минимум лучше, чем было до этого".

"Следующий сезон будет качественнее, чем прошлый. В этом сезоне качество игры будет выше", - подчеркнул тренер.

По итогам прошлого сезона "Спартак" занял третье место в Мир - Российской премьер-лиге. В Фонбет - Кубке России "Спартак" вылетел на стадии второго этапа полуфинала "плей-офф пути регионов", уступив тольяттинскому "Акрону" (1:2). 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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