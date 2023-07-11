Абаскаль заявил, что ждет новых защитников в "Спартаке"

Столичный клуб могут пополнить до двух игроков обороны, отметил главный тренер

ТАРАСОВКА /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль ждет от одного до двух новых защитников в команде. Об этом он рассказал журналистам во вторник.

"Да, однозначно будут новички в защите. От одного до двух ", - сказал Абаскаль.

Он рассказал, чем для "Спартака" интересен футболист сборной ДР Конго и испанского "Кадиса" Тео Бонгонда. "Бонгонда - игрок вертикальный, есть вингеры, которые играют ближе к линии, есть те, кто играют на фланге и делают подачу или передачу, такой тип у нас уже есть - это Антон Зиньковский, который очень добавил. Это футболист, который может сыграть слева и справа, но главное качество - точность подачи. Другой тип вингера - Квинси Промес, смещается в центр и бьет. В этом отношении Бонгонда ближе к Промесу", - отметил специалист.