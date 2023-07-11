НОК Южной Кореи намерен инициировать расследование по допинг-пробе Сотниковой в 2014 году

Южнокорейское антидопинговое агентство собирает соответствующие данные и информацию, отметили в организации

ТАСС, 11 июля. Национальный спортивный и олимпийский комитет Южной Кореи (KSOC) обратится в Международный олимпийский комитет с просьбой расследовать заявление олимпийской чемпионки по фигурному катанию россиянки Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе. Об этом во вторник сообщило Yonhap.

"Южнокорейское антидопинговое агентство собирает соответствующие данные и информацию, - сказал представитель KSOC. - После этого мы попросим МОК изучить дело Сотниковой. Она сама сказала, что у нее положительный результат в пробе А, но отрицательный - в пробе Б. Это крайне редкий случай, требующий повторного расследования, технология тестирования улучшилась за эти годы, мы думаем, что с их помощью можно найти то, что не смогли найти в прошлом".

Ранее Сотникова в интервью YouTube-каналу Tatarka FM рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали.

Сотниковой 27 лет, в 2014 году она стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Серебро на Олимпиаде в Сочи завоевала южнокореянка Ким Ён А.