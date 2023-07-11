В "Норильске" рассказали, что местный дворец спорта соответствует условиям ВХЛ

Дворец вмещает 2 184 зрителя

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дворец спорта "Арктика" в Норильске в полной мере соответствует требованиям для проведения матчей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе хоккейного клуба "Норильск".

"Дворец спорта "Арктика" полностью соответствует требованиям Всероссийской хоккейной лиги, - сказали в пресс-службе. - Клуб будет проводить все домашние матчи на своем льду и базироваться в Норильске".

В клубе рассказали, почему для арены было выбрано именно такое название. "Оно было выбрано не случайно. Мы стремимся всесторонне развивать наш родной город, продвигать его на различных площадках, придерживаясь концепции "город-бренд", которая заключается в том, чтобы сделать Заполярье привлекательнее и популярнее, как среди местных жителей, так и для приезжих", - подчеркнули в пресс-службе.

Дворец вмещает 2 184 зрителя. Согласно регламенту соревнований вместимость арены должна составлять не менее 2 тыс. человек. Средняя температура в Норильске с декабря по февраль составляет от 20 до 24 градусов мороза днем и от 21 до 25 градусов ночью. В апреле олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов рассказали "Матч ТВ", что клуб может проводить часть матчей в европейской части России. В мае стало известно о принятии в состав ВХЛ "Норильска", а также барнаульского "Динамо-Алтая", саратовского "Кристалла", самарской ЦСК-ВВС и "Челнов" из Набережных Челнов.