В клубе ВХЛ "Норильск" сообщили, что в команде будут выступать три доморощенных игрока

На текущий момент в клубе 20 хоккеистов

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Три доморощенных игрока будут выступать в составе "Норильска" в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе клуба.

"На данный момент в клубе уже 20 хоккеистов. Еще 10 выберут на основе просмотровых контрактов. Селекция ведется из разных клубов и лиг: здесь и ВХЛ, и белорусская экстралига, и казахстанская Pro hokei ligasy", - рассказал собеседник агентства.

В мае ВХЛ приняла в свой состав "Норильск", а также барнаульское "Динамо-Алтай", саратовский "Кристалл", самарский ЦСК-ВВС и "Челны" из Набережных Челнов. Главным тренером "Норильска" является Айдар Мусакаев, который ранее на протяжении 16,5 лет возглавлял клуб "Челны".

В составе "Норильска" сыграет победитель чемпионата ВХЛ сезона-2022/23 в составе "Химика" Матвей Ботов. "Есть и воспитанники Норильска. Всего в клубе уже три хоккеиста из Норильска, а еще три на просмотре", - подчеркнули в пресс-службе.