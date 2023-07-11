Футболист "Спартака" Зобнин рассказал, что скучает по еврокубкам

Полузащитник отметил, что не думает о переходе в европейский клуб

ТАРАСОВКА /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин скучает по участию в матчах европейских турниров и надеется в них сыграть до конца карьеры. Об этом он рассказал журналистам во вторник.

"Я скучаю по международным матчам, мне не хватает еврокубков, - сказал Зобнин. - Сейчас такая ситуация, что поделать. До конца карьеры еще далеко, надеюсь, что где-нибудь еще сыграю в еврокубках. На данный момент не думаю о переходе в европейский клуб. Сейчас стал меньше об этом думать".

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. В прошлом сезоне российские клубы не участвовали в еврокубках.

Зобнин рассказал о своем будущем в сборной России. "Я пока по сборной ничего не могу сказать, - отметил Зобнин. - Повторюсь, что будем общаться с главным тренером, будем решать. Допускаю ли, что больше не буду играть за сборную? Посмотрим, все зависит от ситуации, от моего здоровья. У меня были тяжелые травмы, поэтому они дают о себе знать иногда".

В понедельник было объявлено о переходе в "Спартак" полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. "Если Медина пришел помогать, то я только за, все его поприветствовали, мы положительное настроены, - сказал Зобнин. - Если будет разницу делать, то будет хорошо. Я не вспоминал, как Медина вел себя в дерби в прошлом сезоне, даже не думал об этом".

Зобнин рассказал о знакомстве с новым генеральным директором клуба Олегом Малышевым. "Да, удалось познакомиться, его представляли, когда мы заехали в Тарасовку, плюс он был на матче с "Торпедо". Хорошие впечатления, были знакомы и до этого. Я не обращаю внимания на смену генеральных директоров, я занимаюсь своей работой", - отметил футболист.