На Украине намерены лишить Бубку звания героя страны и других государственных наград

Заседание комиссии атлетов Национального олимпийского комитета Украины состоится 11 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Член Национального олимпийского комитета (НОК) Украины скелетонист Владислав Гераскевич инициировал заседание комиссии атлетов, на котором намерен потребовать лишить Сергея Бубку членства в комитете. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Я инициировал заседание комиссии атлетов НОК Украины, которое состоится 11 июля, где потребую лишить Бубку членства в комитете, - написал Гераскевич. - Следующим шагом будет требование лишить его почетного звания Героя Украины и других государственных наград".

Ранее из базы данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России стало известно, что Бубка является соучредителем компании "Монблан", которая ведет коммерческую деятельность на территории ДНР.

Бубке 59 лет, он занимал пост президента НОК Украины с 2005 по 2022 год, является членом Международного олимпийского комитета и первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Бубка - победитель соревнований по прыжкам с шестом на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира на открытом воздухе и четыре победы на мировых первенствах в помещении.