Футболист "Спартака" Литвинов рассказал, что в команде спокойно встретили Медину

Хесус Медина ранее выступал за ЦСКА

ТАРАСОВКА /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" спокойно встретили парагвайского полузащитника Хесуса Медину после его перехода из ЦСКА. Об этом журналистам во вторник рассказал полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов.

"Спокойно встретили Медину, успели пообщаться, - сказал Литвинов. - Это левоногий игрок, на стандартах может помочь. Главное, чтобы он помог нам. Футболисты много что говорят, иногда не думают о будущем, я спокойно отношусь к его словам про "Спартак". Посмотрим его на матчах".

"Мы все в стандартном режиме, работа над тактикой и физикой, сейчас больше работаем над тактикой. После зимней паузы потеряли много очков, сейчас сделали оценку, надеюсь, что будут какие-то плоды - в новом сезоне все получится. У "Спартака" слабая оборона? Тяжело об этом говорить, потому что сам отношусь к игрокам обороны, обычно за это говорит статистика, да есть проблемы, потому что пропустили много мячей. Но сборы - как раз работа над ошибками", - добавил Литвинов.

10 июля "Спартак" объявил о подписании контракта с Мединой.

Медине 26 лет, он выступал за ЦСКА с января 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провел в составе армейцев 33 матча в различных турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. В составе ЦСКА Медина стал обладателем Кубка России.