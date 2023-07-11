Футболист "Спартака" Медина тренируется индивидуально

Полузащитник пока не прошел все необходимые тесты

ТАРАСОВКА /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Парагвайский полузащитник Хесус Медина находится в расположении московского футбольного клуба "Спартак" на базе в Тарасовке, но тренируется индивидуально. Об этом во вторник сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Футболист тренируется по индивидуальной программе, так как пока не прошел все необходимые тесты. Он занимается в зале. 11 июля главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль сообщил журналистам, что после перехода в клуб футболисты проходят медобследование и тесты.

10 июля "Спартак" объявил о подписании контракта с Мединой. До этого футболист играл в московском ЦСКА.

Медине 26 лет, он выступал за ЦСКА с января 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провел в составе армейцев 33 матча в различных турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. В составе ЦСКА Медина стал обладателем Кубка России.