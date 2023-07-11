11 июля, 08:13
Футбол в России

Футболист "Спартака" Медина тренируется индивидуально

Открытая тренировка футболистов "Спартака" на базе в Тарасовке
© Роман Шлуинский/ ТАСС

Полузащитник пока не прошел все необходимые тесты

ТАРАСОВКА /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Парагвайский полузащитник Хесус Медина находится в расположении московского футбольного клуба "Спартак" на базе в Тарасовке, но тренируется индивидуально. Об этом во вторник сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Футболист тренируется по индивидуальной программе, так как пока не прошел все необходимые тесты. Он занимается в зале. 11 июля главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль сообщил журналистам, что после перехода в клуб футболисты проходят медобследование и тесты.

10 июля "Спартак" объявил о подписании контракта с Мединой. До этого футболист играл в московском ЦСКА.

Медине 26 лет, он выступал за ЦСКА с января 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провел в составе армейцев 33 матча в различных турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. В составе ЦСКА Медина стал обладателем Кубка России. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация