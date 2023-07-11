В СКА рассказали о желании канадского хоккеиста Лайпсика стать гражданином России

ТАСС, 11 июля. Канадский форвард петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик высказал желание получить российское гражданство. Об этом во вторник в своем телеграм-канале написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Лайпсик перешел в петербургский СКА в июне, подписав двухлетний контракт.
"Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину, - написал Ротенберг. - В футболе это достаточно распространенная практика, совсем недавно российские паспорта получили игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо, а Бразилия в футболе - это как Канада в хоккее. Сейчас нам нужно максимально усиливать свой чемпионат, а если такой сильный хоккеист, как Брендан, получит российское гражданство, это только зафиксирует его желание играть в КХЛ".
Ротенберг отметил, что Лайпсик проживает в России уже три года и за это время стал своим. "Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнеров. Его любимый игрок - Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких как Павел Буре. Возможно, и сам Брендан когда-нибудь сыграет в форме сборной России", - добавил тренер СКА.
По мнению Ротенберга, намерение Лайпсика получить российское гражданства стало смелым и ответственным шагом с его стороны. Тренер СКА подчеркнул, что клуб постарается оказать нападающему максимальную помощь в данном вопросе.
Лайпсику 29 лет, на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он был выбран под 89-м номером в 2012 году клубом "Нэшвилл". Всего в НХЛ он провел 187 матчей, набрав 59 очков (16 шайб + 43 передачи). Также играл в других североамериканских лигах. В сезоне-2019/20 "Вашингтон" разорвал контракт с Лайпсиком после обвинений в оскорбительных высказываниях в адрес женщин и партнеров по команде в чате одной из социальных сетей.
В КХЛ Лайпсик выступает с сезона-2020/21. Один сезон он провел за московский ЦСКА, а позднее перешел в магнитогорский "Металлург". Всего в КХЛ он провел 204 матча, набрав 142 очка (54 шайбы + 88 передач).