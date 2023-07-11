В СКА рассказали о желании канадского хоккеиста Лайпсика стать гражданином России

Форвард написал письмо президенту России, рассказал Роман Ротенберг

ТАСС, 11 июля. Канадский форвард петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик высказал желание получить российское гражданство. Об этом во вторник в своем телеграм-канале написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Лайпсик перешел в петербургский СКА в июне, подписав двухлетний контракт.

"Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину, - написал Ротенберг. - В футболе это достаточно распространенная практика, совсем недавно российские паспорта получили игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо, а Бразилия в футболе - это как Канада в хоккее. Сейчас нам нужно максимально усиливать свой чемпионат, а если такой сильный хоккеист, как Брендан, получит российское гражданство, это только зафиксирует его желание играть в КХЛ".

Ротенберг отметил, что Лайпсик проживает в России уже три года и за это время стал своим. "Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнеров. Его любимый игрок - Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких как Павел Буре. Возможно, и сам Брендан когда-нибудь сыграет в форме сборной России", - добавил тренер СКА.

По мнению Ротенберга, намерение Лайпсика получить российское гражданства стало смелым и ответственным шагом с его стороны. Тренер СКА подчеркнул, что клуб постарается оказать нападающему максимальную помощь в данном вопросе.

Лайпсику 29 лет, на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он был выбран под 89-м номером в 2012 году клубом "Нэшвилл". Всего в НХЛ он провел 187 матчей, набрав 59 очков (16 шайб + 43 передачи). Также играл в других североамериканских лигах. В сезоне-2019/20 "Вашингтон" разорвал контракт с Лайпсиком после обвинений в оскорбительных высказываниях в адрес женщин и партнеров по команде в чате одной из социальных сетей.

В КХЛ Лайпсик выступает с сезона-2020/21. Один сезон он провел за московский ЦСКА, а позднее перешел в магнитогорский "Металлург". Всего в КХЛ он провел 204 матча, набрав 142 очка (54 шайбы + 88 передач).