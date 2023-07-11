11 июля, 08:44
Уимблдон

Чесноков считает, что теннисисту Сафиуллину нечего терять в матче против Синнера

Финалист Кубка Дэвиса назвал итальянца однозначным фаворитом в матче

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Итальянский теннисист Янник Синнер является явным фаворитом в четвертьфинальном матче Уимблдона против Романа Сафиуллина, однако российскому спортсмену нечего терять. Такое мнение ТАСС во вторник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"До этого Роман никогда не был в третьем круге, потом впервые попал в четвертый круг и теперь в четвертьфинал, - сказал Чесноков. - Я думаю, что Синнер однозначный фаворит, но Роман сможет что-нибудь показать, он набрал форму. Не думаю, что Синнер сделает много подарков, он более сильный, более солидный игрок, занимает восьмое место в мировом рейтинге, но Роману терять нечего сейчас, он 92-й игрок мира и ему просто надо показать все свои возможности".

"Если Синнер легко выиграет, ничего страшного в этом не будет. Сафиуллин уже герой этого Уимблдона, и, возможно, он сможет упереться и навязать борьбу", - добавил собеседник агентства.

Матч между Сафиуллиным и Синнером пройдет 11 июля. 

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Уимблдон
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