Экипаж Николаева выиграл пятый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Второе место занял экипаж белоруса Сергея Вязовича

ТАСС, 11 июля. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева во вторник стал победителем пятого этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Протяженность маршрута по участку Оренбург - Самара составила 226,41 км.

Николаев преодолел дистанцию за 2 час 15 минут 40 секунд. Второе место занял экипаж белорусского коллектива МАЗ под управлением Сергея Вязовича (2:17.08). Тройку лидеров замкнул экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова (2:17.17).

В зачете внедорожников победу с результатом 2 часа 9 минут 41 секунда одержал экипаж под управлением россиянина Владимира Васильева. В зачете багги выиграл Дмитрий Мордкович (2:24.28). В категории мотовездеходов лучшим стал Александр Гилемов (3:01.50). Первым среди мотоциклистов стал Олег Павленко (2:48.43).

Шестой этап по маршруту Самара-Саратов пройдет в среду и будет поделен на два специальных участка. Длина первого составит 136,24 км, второго - 125,98 км.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка проходит с 6 по 15 июля. Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составляют скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса.