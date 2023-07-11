В заявку сборной России на Игры стран СНГ вошли 24 каратиста

В состав делегации не были включены лидеры сборной Евгений Плахутин и Анна Чернышева

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федерация карате России (ФКР) включила в заявку на августовские Игры стран СНГ в Белоруссии 24 спортсменов. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава пресс-службы ФКР Юрий Ряжский.

"В заявку сборной могут быть внесены минимальные коррективы, если кто-то из спортсменов травмируется на сборе, - сказал Ряжский. - Всего в Белоруссию должны поехать 24 спортсмена, четыре выступят в ката, остальные - в кумите. Из ведущих можно выделить Суниту Халимову, Эрнеста Шарафутдинова, Дарью Пипко, Эдуарда Гаспаряна, Ахмеда Ахмедова и Елизавету Григорьеву".

Ряжский объяснил, почему в сборную не были включены лидеры команды Евгений Плахутин и Анна Чернышева. "Это объясняется тем, что в Белоруссии во многих видах спорта будут выступать молодые спортсмены, и карате не является исключением. Важно попробовать в деле ближайший резерв, который будет представлять нашу страну на Олимпиаде 2028 года", - добавил собеседник ТАСС.

Соревнования по карате в рамках Игр стран СНГ пройдут с 12 по 13 августа в Могилеве. Торжественное открытие соревнований состоится в Минске 5 августа.