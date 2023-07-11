В Белоруссии экс-тренер ФК "Шахтер" Нидергаус оштрафован на $60,5 тыс. за договорные матчи

Решение суда может быть обжаловано

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Суд Московского района Минска признал бывшего заместителя директора по спортивной работе и тренера футбольного клуба "Шахтер" (Солигорск) Владимира Нидергауса виновным по делу о договорных матчах и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме, эквивалентной $60,5 тыс. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд признал Н. (Нидергауса - прим. ТАСС) виновным в покушении на предоставление денег в качестве вознаграждения тренеру, участвующему в спортивной подготовке команды, за оказание влияния на результаты спортивного соревнования через обеспечение поражения ФК "РЦОР БГУ" в матче заключительного тура чемпионата с ФК "Динамо-Минск" либо ничьей", - сказали в ведомстве.

Также фигурант дела признан виновным в покушении на предоставление денег в качестве вознаграждения спортсмену за оказание влияния на результаты спортивного соревнования, совершенное повторно, за обеспечение поражения ФК "Белшина" в матче заключительного тура чемпионата с ФК "Шахтер". "На основании ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь Н. назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 базовых величин (185 тыс. белорусских рублей или около $60,5 тыс. - прим. ТАСС)", - отметили в прокуратуре.

Там уточнили, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Ранее ФК "Шахтер" из Солигорска был лишен золотых медалей чемпионата Белоруссии сезона 2022 года. На клуб было наложено дисциплинарное наказание за организацию договорных матчей и осуществление неправомерного финансового стимулирования команд чемпионата.