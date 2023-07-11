11 июля, 09:32
Летние олимпийские виды спорта

Умер бывший главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Дмитрий Белов

Ему было 80 лет

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Первый президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), заслуженный тренер России Дмитрий Белов скончался на 81-м году жизни. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Причина смерти не уточняется.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Федоровича Белова", - говорится в сообщении.

В 1986 году Белов был назначен старшим тренером сборной СССР по РСФСР. С 1991 по 1992 год он возглавлял Всероссийскую федерацию плавания, параллельно работая с национальной сборной по плаванию на открытой воде, в разное время его подопечные побеждали на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Продолжительное время Белов был вице-президентом ВФП, входил в состав президиума организации. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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