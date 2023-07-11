Стали известны призовые российских пловцов Чикуновой и Колесникова за рекорды мира

Евгения Чикунова получит 1,25 млн рублей, Климент Колесников - 400 тыс. рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Евгения Чикунова за мировой рекорд на олимпийской дистанции 200 м брассом получит 1,25 млн рублей, Климент Колесников за лучший результат мира на короткой воде на дистанции 50 м на спине - 400 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник во Всероссийской федерации плавания.

"World Aquatics выплачивает призовые за мировые рекорды по плаванию, установленные на чемпионатах мира по водным видам спорта и чемпионатах мира по плаванию, - отметили в организации. - Поскольку подтвержденные мировые рекорды Евгении Чикуновой и Климента Колесникова не были установлены на этих чемпионатах, они не имеют права на призовые за мировой рекорд от World Aquatics".

6 июля Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила мировое рекорды Колесникова (20,88 секунды) и Чикуновой (2 минуты 17,55 секунды). Оба рекорда были установлены на национальных чемпионатах. Российские пловцы с прошлого года лишены возможности выступать на международных соревнованиях в связи с событиями на Украине. В World Aquatics ТАСС уточнили, что дополнительные призовые за мировые рекорды от международной федерации российским пловцам выплачены не будут.

Чикуновой 18 лет, она является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Также на ее счету серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете.

Колесникову 22 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года.