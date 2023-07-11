Бывший тренер "Металлурга" рассказал, что у Лайпсика есть татуировка на русском языке

Илья Воробьев отметил, что канадский форвард понимает русский язык

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Брендан Лайпсик во время выступления в магнитогорском "Металлурге" сделал себе татуировку на русском языке. Об этом ТАСС во вторник рассказал бывший главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев.

"Он как-то мельком говорил, что не против получения российского гражданства. Это быстрый, очень резкий игрок, был лидером в "Металлурге" первый и второй год. Несомненно, это усиление для СКА", - сказал Воробьев.

"У него даже есть татуировка на русском языке, которую он, кажется, сделал после первого года в "Магнитке". Парень он довольно общительный и понимает русский язык. Старался разговаривать с ребятами", - добавил он.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Лайпсик, перешедший в команду летом, написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой принять его в российское гражданство.

Лайпсику 29 лет, он был выбран под 89-м номером в 2012 году клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл". Всего в НХЛ он провел 187 матчей, набрав 59 очков (16 шайб + 43 передачи). Также играл в других североамериканских лигах. В Континентальной хоккейной лиге Лайпсик выступает с сезона-2020/21. Один сезон он провел за московский ЦСКА, а позднее перешел в магнитогорский "Металлург". Всего в КХЛ он провел 204 матча, набрав 142 очка (54 шайбы + 88 передач).