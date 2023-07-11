Организаторы Уимблдона не будут делать предупреждающих заявлений об отказе от рукопожатий

Исполнительный директор соревнований считает, что необходимо говорить только о теннисе после матчей

ТАСС, 11 июля. Организаторы Уимблдона не будут предупреждать зрителей о том, что украинские теннисисты не будут пожимать руку россиянам и белорусам. Об этом рассказала во вторник британской вещательной корпорации BBC главный исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон.

"Мы не будем делать объявлений о том, что рукопожатий не будет. Я думаю, у нас чрезвычайно знающая публика, которая понимает, что происходит. Считаю, что после их потрясающего матча мы должны говорить только о теннисе и не сосредоточиваться на всем остальном", - сказала Болтон.

10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина и белоруска Виктория Азаренко отказались от рукопожатия после матча, после чего часть трибун освистала покидавшую корт Азаренко. После матча Свитолина предложила официально отменить рукопожатия украинских теннисистов с российскими и белорусскими спортсменами.

Встреча между украинскими и белорусскими теннисистами на Уимблдоне возможна только в финале женского одиночного турнира. Свитолина может сыграть с Ариной Соболенко. Теннисистки вышли в четвертьфинал, где Свитолина сыграет против польки Иги Свёнтек, а Соболенко встретится с американкой Мэдисон Киз. Финал в женском одиночном разряде пройдет 15 июля.