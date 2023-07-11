Фигуристка Анна Щербакова заболела мононуклеозом

В августе 2022 года спортсменка была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска и не выступала на турнирах серии Гран-при России и чемпионате страны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом, спортсменка приостановила тренировки. Об этом во вторник сообщил портал Sport24.

Информацию Sport24 подтвердил источник ТАСС. "У Анны диагностировали мононуклеоз", - сказал собеседник агентства.

В августе 2022 года Щербакова была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска и не выступала на турнирах серии Гран-при России и чемпионате страны. 18 марта фигуристка впервые приняла участие в соревнованиях после победы на Олимпиаде в Пекине - на турнире шоу-программ "Русский вызов" в Москве. 16 июня Министерство спорта России включило Щербакову в резервный состав кандидатов в сборную России на следующий сезон.

Щербаковой 19 лет, в ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).