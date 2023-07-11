11 июля, 10:57
Летние олимпийские виды спорта

Сальников: тренер по плаванию Белов является частью истории российского спорта

11 июля стало известно о смерти Дмитрия Белова

ТАСС, 11 июля. Бывший главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде Дмитрий Белов является частью истории российского спорта. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" во вторник высказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

11 июля пресс-служба ВФП сообщила о смерти Белова. Ему было 80 лет, причины смерти не сообщаются.

"Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Белова. Это часть истории нашего спорта, конкретно плавания на открытой воде", - сказал Сальников.

В 1986 году Белов был назначен старшим тренером сборной СССР по РСФСР. С 1991 по 1992 год он возглавлял ВФП, параллельно работая с национальной сборной по плаванию на открытой воде, в разное время его подопечные побеждали на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Продолжительное время Белов был вице-президентом ВФП, входил в состав президиума организации. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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