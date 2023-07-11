Костомаров опубликовал новое видео после выхода из больницы

Спортсмен на видео занимается тренировкой приводящих мышц

ТАСС, 11 июля. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров во вторник опубликовал видео из тренировочного зала на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На видео Костомаров занимался на ножных протезах тренировкой приводящих мышц. 6 июля Костомарова выписали из больницы, однако, по информации ТАСС, он вернется в медицинское учреждение для продолжения восстановления.

"Непросто дается", - отметил спортсмен в видеоролике.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в Instagram сообщение, отметив, что "много трудностей еще впереди". Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его "с того света". Позднее Костомаров опубликовал три видео, на которых он на ножных протезах делал упражнения на велотренажерах, занимался на беговой дорожке и делал упражнения с утяжелителями на руках.

Костомарову 46 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.