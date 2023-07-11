11 июля, 11:05
КХЛ

Фетисов прокомментировал споры КХЛ и НХЛ о контракте вратаря Федотова

Самое главное, что хоккеист востребован даже после службы в армии, считает двукратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Интересы профессиональных хоккеистов должны быть защищены четкими условиями контрактов, чтобы избежать возникновения ситуации, в которой сейчас оказался голкипер Иван Федотов. Такое мнение ТАСС во вторник высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

"Во всей этой истории самое главное, что человек востребован даже после года службы в армии, - сказал Фетисов. - Все остальные вопросы должны быть прописаны в контакте, чтобы не возникало подобных вопросов. Профессиональные спортсмены должны быть ограждены от этих непонятных вещей".

"Но сам факт интересен, посмотрим, как будут развиваться события", - отметил он.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что соглашение является нарушением его годичного контракта с "Филадельфией", которое было заключено перед тем, как игрока призвали на военную службу.

В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. В понедельник Федерация хоккея России сообщила, что будет настаивать на строгом соблюдении правил Международной федерации хоккея в вопросе подписания контракта. 

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КХЛ
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