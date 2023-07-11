Коган заявил, что фигуристка Сотникова никогда не сдавала положительную допинг-пробу

Ранее Сотникова рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова никогда не сдавала положительную допинг-пробу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Положительной допинг-пробы у Сотниковой никогда не было", - сообщил Коган.

Ранее Сотникова в интервью YouTube-каналу Tatarka FM рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали. 11 июля Национальный олимпийский комитет Южной Кореи заявил о намерении обратиться в Международный олимпийский комитет с просьбой расследовать комментарий Сотниковой.

Сотниковой 27 лет, в 2014 году она стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Серебро на Олимпиаде в Сочи завоевала южнокореянка Ким Ён А.