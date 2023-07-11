Бестемьянова считает, что история с допинг-пробой Сотниковой легко разрешится

Спортсменку лишили бы медали Олимпийских игр, если бы у нее обнаружили допинг, отметила Наталья Бестемьянова

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. История с допинг-пробой олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой легко разрешится, потому что ее проба не была положительной. Такое мнение "Спорт-экспрессу" во вторник высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

"Не понимаю, для чего Сотникова это произнесла, никакой положительной пробы у нее не было, - сказала Бестемьянова. - Если бы у нее была положительная проба, то ее лишили бы медали тогда. Тренер ничего не знает, федерация ничего не знает, откуда Аделина это взяла?"

"Естественно, Южная Корея отреагировала на ее слова, но это полный бред. Думаю, что это легко разрешится, потому что этого не было. Думаю, что Сотникова это сказала, видимо, из-за недостатка внимания", - добавила олимпийская чемпионка.

Ранее Сотникова в интервью YouTube-каналу Tatarka FM рассказала, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, но после проверки пробы Б ее оправдали. 11 июля Национальный олимпийский комитет Южной Кореи заявил о намерении обратиться в Международный олимпийский комитет с просьбой расследовать комментарий Сотниковой.

Сотниковой 27 лет, в 2014 году она стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Серебро на Олимпиаде в Сочи завоевала южнокореянка Ким Ён А.