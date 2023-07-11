Тарпищев рассказал, за счет чего Рублев может победить Джоковича в 1/4 финала Уимблдона

Президент Федерации тенниса России отметил, что по логике серб является фаворитом матча

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский теннисист Новак Джокович будет фаворитом четвертьфинального матча Уимблдона против россиянина Андрея Рублева, но он может не справиться в физическом плане, если встреча затянется. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Джокович сложный соперник, не дает играть, дышать, а сам стабильно играет, - сказал Тарпищев. - Он художник на траве - это реальность, и по логике он фаворит. Единственное, он может физически не справиться, если матч затянется".

Матч между Джоковичем и Рублевым пройдет 11 июля. Уимблдон завершится 16 июля.