11 июля, 12:32
Уимблдон

Тарпищев рассказал, за счет чего Рублев может победить Джоковича в 1/4 финала Уимблдона

EPA-EFE/ ADAM VAUGHAN EDITORIAL
Андрей Рублев
© EPA-EFE/ ADAM VAUGHAN EDITORIAL

Президент Федерации тенниса России отметил, что по логике серб является фаворитом матча

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский теннисист Новак Джокович будет фаворитом четвертьфинального матча Уимблдона против россиянина Андрея Рублева, но он может не справиться в физическом плане, если встреча затянется. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Джокович сложный соперник, не дает играть, дышать, а сам стабильно играет, - сказал Тарпищев. - Он художник на траве - это реальность, и по логике он фаворит. Единственное, он может физически не справиться, если матч затянется".

Матч между Джоковичем и Рублевым пройдет 11 июля. Уимблдон завершится 16 июля. 

Теги:
УимблдонДжокович, НовакТарпищев, Шамиль АнвяровичРублев, Андрей Андреевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация