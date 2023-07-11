Розничная торговля алкоголем в Казани в день матча за Суперкубок России будет ограничена

Решение принято в целях обеспечения безопасности при проведении матча

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Розничная продажа алкоголя в день проведения матча за Олимп - Суперкубок России по футболу в Казани будет ограничена. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации региона.

Согласно постановлению розничная продажа алкоголя 15 июля не допускается на следующих территориях: по проспекту Амирхана, от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской, по ул. Чистопольской до ул. Адоратского, по ул. Адоратского до ул. Лаврентьева, по ул. Лаврентьева вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10, далее по границе обводного моста третьей транспортной дамбы до ул. Троицкий Лес, далее вдоль края водной акватории Казанки до проспекта Амирхана.

Решение принято в целях обеспечения безопасности при проведении матча.

В матче за Суперкубок сыграют петербургский "Зенит" и московский ЦСКА.