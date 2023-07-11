Первый номер драфта НХЛ 2012 года Якупов подписал однолетний контракт с "Нефтехимиком"

Предыдущим клубом нападающего был омский "Авангард"

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Наиль Якупов, который в 2012 году был выбран под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтоном", подписал однолетний контракт с "Нефтехимиком". Об этом ТАСС во вторник сообщили в нижнекамском клубе.

"Контракт с Якуповым подписан на год", - сообщил собеседник агентства.

Предыдущим клубом 29-летнего хоккеиста был омский "Авангард", за который он выступал три года и стал в его составе обладателем Кубка Гагарина.

Уроженец Нижнекамска и воспитанник "Нефтехимика" Якупов в Континентальной хоккейной лиге выступал за команду во время локаута в НХЛ в 2012 году, а также за СКА и "Амур". Стал самым результативным новичком в регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2012/13 (31 очко).

В НХЛ он играл за "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Колорадо". Является серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского чемпионата мира.