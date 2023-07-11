Турецкий футболист "Фенербахче" Сангаре считает, что Дзюбу знает каждый

Турецкий защитник назвал Артема Дзюбу очень хорошим игроком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Каждый человек знает нападающего московского "Локомотива" и сборной России Артема Дзюбу, это хороший футболист. Такое мнение ТАСС во вторник высказал защитник "Фенербахче" и сборной Турции Назим Сангаре.

"Артем Дзюба играл не очень много в "Адана Демирспор", поэтому я не видел его, - сказал Сангаре. - Но, конечно, каждый его знает как капитана сборной России. Это очень хороший игрок".

В августе 2022 года Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", за который он провел пять матчей и забил один мяч. 6 ноября Дзюба расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. С февраля 2023 года Дзюба выступает за московский "Локомотив".

Дзюбе 34 года, в прошедшем сезоне он провел в составе "Локомотива" 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за "Зенит", в составе которого провел 249 матчей, забив 108 мячей и отдав 70 результативных передач. С "Зенитом" Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.

За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 голевых передач. По количеству мячей форвард делит первое место в истории национальной команды с Кержаковым. Последний матч в составе сборной он провел в июне 2021 года на чемпионате Европы против команды Дании (1:4). На домашнем чемпионате мира 2018 года Дзюба забил три гола и отдал две голевые передачи.

Об Оздоеве

28 июля 2022 года российский полузащитник Магомед Оздоев подписал контракт с турецким клубом "Фатих Карагюмрюк". В прошедшем сезоне футболист провел 34 матча в составе турецкой команды, забив 5 мячей и отдав 6 результативных передач.

"Да, в прошлом сезоне я играл против Магомеда Оздоева. Это тоже очень хороший игрок. Я точно не помню его стиль игры, но это очень качественный футболист", - отметил Сангаре.

Оздоеву 30 лет. Ранее он выступал за "Зенит", вместе с которым четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды становился победителем Суперкубка России и один раз - кубка страны. За "Зенит" полузащитник провел 116 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав 13 результативных передач. В мае 2022 года Оздоев покинул петербургскую команду. Также игрок выступал за казанский "Рубин", грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат"), московский "Локомотив". За сборную России Оздоев провел 35 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.