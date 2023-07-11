Футболист "Фенербахче" назвал бывшего игрока "Антальяспора" Кудряшова трудолюбивым

Назим Сангаре назвал российских футболистов очень дисциплинированными и трудолюбивыми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Российский защитник Федор Кудряшов является трудолюбивым футболистом. Такое мнение ТАСС во вторник высказал защитник "Фенербахче" и сборной Турции Назим Сангаре.

"Я играл вместе с Федором Кудряшовым в "Антальяспоре", это очень хороший человек, - сказал Сангаре. - Это трудолюбивый футболист, он мне нравится своей игрой. Я не знаю, в каком клубе он сейчас. Но мне нравится, что русские очень дисциплинированные, трудолюбивые. Я надеюсь, что он сейчас в хорошей команде".

Кудряшов и Сангаре играли вместе за турецкий "Антальяспор" в 2020 году.

Кудряшову 36 лет. 5 июля пресс-служба воронежского "Факела" сообщила о подписании контракта с Кудряшовым. 2 июля "Антальяспор" объявил об уходе Кудряшова в связи с окончанием контракта. Он выступал за "Антальяспор" с января 2020 года. В составе команды провел 110 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

Ранее Кудряшов играл за "Краснодар", томскую "Томь", подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московский "Спартак", казанский "Рубин", "Ростов", "Сочи" и турецкий клуб "Истанбул Башакшехир". За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, отметившись 1 голом и 1 передачей. В 2018 году защитник вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.