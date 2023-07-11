Футболист сборной Турции Сангаре высказался о возможности провести матч с командой России

Защитник отметил, что игрокам "Фенербахче" комфортно в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Защитник "Фенербахче" и сборной Турции по футболу Назим Сангаре считает, что на вопрос об интересе команды к проведению товарищеского матча с россиянами можно ответить в будущем. Об этом Сангаре рассказал ТАСС во вторник.

"Я не знаю, возможно ли провести матч между сборными России и Турции, у меня нет возможностей принимать такие решения, - сказал Сангаре. - Я говорил, что мы чувствуем комфортно себя здесь. Давайте посмотрим. Будет ли это интересно для сборной Турции? Не знаю точно, но посмотрим".

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла сыграть в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года, а также пропустила жеребьевку отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против сборных Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).