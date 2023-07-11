11 июля, 13:40
Фигурное катание

Фигуристку Валиеву включили в новый международный пул допинг-тестирования

Александр Демьянчук/ ТАСС
Камила Валиева
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Анна Щербакова и Александра Трусова выбыли из пулов тестирования

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире фигуристов Камила Валиева вошла в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом свидетельствуют материалы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС со вторника.

Из фигуристов в новые пулы тестирования ISU, кроме Валиевой, включены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все - парное катание), а также Софья Акатьева, Петр Гуменник, Аделия Петросян и Евгений Семененко (все - одиночное катание). Мишина, Галлямов, Бойкова, Козловский и Валиева входили в международные пулы тестирования в сезоне-2022/23. Выбыли из пулов Евгения Тарасова и Владимир Морозов (парное катание), Виктория Синицына и Никита Кацалапов (танцы на льду), а также Анна Щербакова и Александра Трусова (все - одиночное катание).

Вместе с восьмикратным победителем чемпионатов мира по конькобежному спорту Павлом Кулижниковым в пулы ISU также вошли Ангелина Голикова, планирующая выступать за Казахстан Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Ирина Кузнецова, Руслан Мурашов, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Из российских шорт-трекистов ISU взял под особый допинг-контроль Семена Елистратова, Константина Ивлиева и Екатерину Константинову.

Всего в пулы тестирования ISU на сезон-2023/24 вошли 20 россиян, в прошлом сезоне их было 25.

Спортсмены, включенные в международный регистрируемый пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS. 

Теги:
Фигурное катание
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