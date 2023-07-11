Канчельскиса назначили генеральным директором казахстанского футбольного клуба "Тобол"

В 2020 году россиянин работал главным тренером узбекистанского "Навбахора"

ТАСС, 11 июля. Двукратный чемпион Англии по футболу россиянин Андрей Канчельскис назначен на пост генерального директора казахстанского клуба "Тобол". Об этом газете "Спорт-Экспресс" во вторник сообщил пресс-атташе "Тобола" Каскырбай Койшиманов.

"Андрей Канчельскис назначен генеральным директором нашего клуба", - сказал Койшиманов.

Канчельскису 54 года, ранее он был главным тренером российских клубов "Торпедо-ЗИЛ", "Уфа", "Солярис", возглавлял латвийскую "Юрмалу", узбекистанский "Навбахор". С 1991 по 1995 год выступал за английский "Манчестер Юнайтед", с которым также становился обладателем Суперкубка Европы (нынешнее название - Суперкубок УЕФА), Кубка английской лиги, Кубка Англии, двукратным обладателем Суперкубка Англии.