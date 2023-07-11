Фьюри проведет боксерский поединок против бывшего чемпиона UFC Нганну 28 октября

Бой пройдет в Саудовской Аравии

ТАСС, 11 июля. Бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британца Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе камерунца Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Об этом во вторник со ссылкой на команду Фьюри сообщило AFP.

Команда Фьюри сообщила, что бой пройдет по правилам профессионального бокса и не будет являться выставочным. В то же время титул WBC не будет стоять на кону. Ранее о дате и месте проведения поединка сообщал журналист ESPN Майк Коппингер.

Фьюри 34 года, в ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками. В 2020 году он в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером завоевал титул WBC, который защитил три раза. Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 33 победы (24 нокаутом) и 1 ничья.

На счету 36-летнего Нганну 17 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах, в 2021 году он завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе.