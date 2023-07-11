"Урарту" под руководством Гунько проиграл "Зриньски" в квалификации Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу боснийского клуба

ТАСС, 11 июля. Армянский футбольный клуб "Урарту" дома со счетом 0:1 проиграл "Зриньски" из Боснии и Герцеговины в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник в Ереване.

Гол забил Матей Сенич на 89-й минуте. Ответный матч пройдет 18 июля в боснийском Мостаре. Сильнейшая команда пары во втором квалификационном раунде сыграет с победителем противостояния словацкого "Слована" и "Свифта" из Люксембурга.

Главным тренером "Урарту" является 47-летний российский специалист Дмитрий Гунько, он возглавил команду в июне 2022 года. В прошедшем сезоне клуб под руководством Гунько стал победителем чемпионата Армении, а также выиграл кубок страны. С 2008 по 2012 год российский тренер возглавлял молодежную команду московского "Спартака", с которой дважды становился победителем молодежного первенства России (2008, 2010). С 2013 по 2014 год он был ассистентом Валерия Карпина в основной команде "Спартака", с марта по июнь 2014 года исполнял обязанности главного тренера красно-белых. До 2020 года Гунько занимал различные должности в системе "Спартака", после этого он работал в подмосковных "Химках", армянских клубах "Ноа" и "Арарат-Армения".

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранила российские клубы и сборные от участия в международных матчах.