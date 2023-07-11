Россиянин Сафиуллин не смог выйти в полуфинал Уимблдона

В четвертьфинале спортсмен уступил итальянцу Яннику Синнеру

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Роман Сафиуллин во вторник уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 в пользу итальянца, посеянного на турнире под восьмым номером. Сафиуллин не имел номера посева на Уимблдоне. В полуфинале Синнер сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (второй номер посева) и россиянином Андреем Рублевым (седьмой номер).

Сафиуллину 25 лет, он занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2015 году россиянин выиграл Australian Open среди юниоров. Выход в четвертьфинал Уимблдона стал для Сафиуллина лучшим результатом на взрослых турнирах Большого шлема, ранее он не проходил дальше второго круга.

Синнеру 21 год, в мировом рейтинге он занимает восьмую строчку. На счету итальянца семь титулов ATP. На турнирах Большого шлема Синнер впервые вышел в полуфинал, ранее итальянец четыре раза доходил до четвертьфинальной стадии.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.